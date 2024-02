Charles aparece em público em Londres pela primeira vez desde o anúncio de seu câncer

O rei Charles III deixou sua residência londrina de Clarence House com a rainha Camilla de carro nesta terça-feira (6), em sua primeira aparição pública desde que anunciou, no dia anterior, que sofre de câncer, confirmou um fotógrafo da AFP.

O monarca, de 75 anos, e sua esposa cumprimentaram, sorridentes, a multidão no banco de trás do carro. Segundo a agência de notícias britânica PA, eles devem ter ido ao vizinho Palácio de Buckingham, antes de pegar um helicóptero para sua residência em Sandringham, no leste da Inglaterra.