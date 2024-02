Centenas estão desaparecidos nos incêndios florestais no Chile; número de mortos chega a 123

Voluntários no centro do Chile tentaram remover metal carbonizado, vidros quebrados e outros detritos nesta segunda-feira, 5, de bairros devastados por incêndios florestais nos últimos dias, enquanto as autoridades aumentaram o número de mortos para 123. Centenas de pessoas continuam desaparecidas.

Os incêndios pareciam ter diminuído na manhã de segunda-feira, depois de arderem intensamente desde sexta-feira (2) no leste da cidade de Viña del Mar. Duas outras cidades da região de Valparaíso, Quilpé e Villa Alemana, também foram duramente atingidas, e o presidente Gabriel Boric disse no domingo, 4, que pelo menos 3 mil casas foram incendiadas na área.

Mais dez vítimas foram acrescentadas ao número de mortos na tarde de segunda-feira, disse Marisol Prado, diretora do Serviço Médico Forense do Chile, o que leva o total a 123.