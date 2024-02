Catar diz ter recebido resposta 'positiva' do Hamas sobre acordo relativo aos reféns

O primeiro-ministro do Catar disse, nesta terça-feira (6), ter recebido uma resposta "positiva" do Hamas sobre um esboço de acordo que prevê a libertação de reféns na Faixa de Gaza em troca de uma trégua nos combates entre Israel e o movimento islamista palestino.

"Recebemos uma resposta do Hamas em relação ao marco geral do acordo sobre os reféns. Esta resposta contém alguns comentários, mas no geral é positiva", disse Mohammed bin Abdelrahman Al Thani em uma coletiva de imprensa conjunta em Doha com o secretário de Estado americano, Antony Blinken.