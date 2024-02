Câncer do rei Charles III foi detectado precocemente, afirma primeiro-ministro britânico

Com menos de 18 meses de reinado, o monarca de 75 anos suspendeu os compromissos públicos, mas continuará com os negócios do Estado - incluindo reuniões semanais com o primeiro-ministro - e não entregará suas funções constitucionais como chefe de Estado.

O palácio disse que Charles, que geralmente goza de boa saúde, "permanece totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera retornar ao serviço público completo o mais rápido possível".

Charles se tornou rei em setembro de 2022, quando sua mãe, a Rainha Elizabeth II, morreu aos 96 anos, após 70 anos no trono.

A notícia do diagnóstico do rei chega no momento em que sua nora Kate, Princesa de Gales, se recupera de uma cirurgia abdominal que a deixou hospitalizada por cerca de duas semanas.

Kate continua dando um tempo nos deveres reais enquanto se recupera. Seu marido, o príncipe William, que é herdeiro do trono, também tirou uma folga para cuidar dela e dos três filhos do casal, mas deve presidir uma cerimônia de investidura no Castelo de Windsor e um jantar beneficente na quarta-feira, 7.

O filho mais novo do rei, o príncipe Harry, que deixou os deveres reais em 2020 e se mudou para a Califórnia, EUA, conversou com seu pai sobre o diagnóstico e "estará viajando para o Reino Unido para ver Sua Majestade nos próximos dias", disse o escritório de Harry e sua esposa, Meghan. A mídia britânica informou que ele estava a caminho na terça-feira de Los Angeles.