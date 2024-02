Agricultores bloqueiam estradas na Espanha com tratores

Milhares de agricultores bloquearam com tratores nesta terça-feira (6) estradas em diferentes regiões da Espanha, em protesto contra a política agrícola europeia e a precariedade do setor.

Convocados pela' União de Uniões', uma federação de sindicatos agrícolas, e grupos organizados no WhatsApp, os manifestantes exigiram medidas concretas para lidar com as dificuldades que enfrentam.

Segundo a Direção Geral de Tráfego (DGT), na manhã de terça-feira foram registrados bloqueios ou congestionamentos em várias estradas, principalmente nas províncias de Zamora (noroeste), Toledo (centro), Sevilha (sul), Múrcia (sudeste) e Girona (nordeste).