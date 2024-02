Venezuela arranca empate nos acréscimos contra Argentina na fase final do Pré-Olímpico

Um pênalti cobrado pelo atacante Kevin Kelsy nos acréscimos (90'+9) garantiu à anfitriã Venezuela um ponto no empate em 2 a 2 com a Argentina, na primeira rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico Sul-Americano, que dá duas vagas em Paris-2024.

A penalidade foi marcada pelo árbitro aos 90+7' após uma cotovelada de Gonzalo Luján, que acabou sendo expulso, no lateral-esquerdo Renné Rivas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os venezuelanos saíram na frente com um gol contra do goleiro Leandro Brey aos 16 minutos e a Argentina virou o jogo também com um gol contra, do zagueiro Carlos Vivas aos 39 minutos. No segundo tempo Thiago Almada virou (61') marcando seu quarto gol neste torneio.