Trump pede que republicanos se oponham ao acordo de segurança fronteiriça

Donald Trump instou os republicanos no Congresso, nesta segunda-feira (5), a se oporem ao acordo que prevê um pacote de 60 bilhões de dólares (296 bilhões de reais na cotação atual) para a Ucrânia e uma reforma que endurece o sistema de imigração americano.

"Só um idiota, ou um democrata radical de esquerda, votaria a favor deste terrível projeto de lei fronteiriça que só dá autoridade de fechamento após 5.000 interceptações diárias, quando já temos o direito de FECHAR A FRONTEIRA AGORA, o que deve ser feito", disse na sua rede Truth Social.

O presidente democrata Joe Biden pediu ao Congresso, no final do ano passado, que aprovasse um pacote legislativo com fundos para Ucrânia, Israel e a segurança na fronteira com o México.