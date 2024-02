Tempestades deixam um morto, inundações e cortes maciços de eletricidade na Califórnia

Grandes áreas do estado da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, ficaram inundadas nesta segunda-feira (5), uma pessoa morreu e centenas de milhares ficaram sem energia depois de uma tempestade ter provocado fortes chuvas e forçado as autoridades a declararem estado de emergência.

A tempestade afetou especialmente o sul da Califórnia, onde chove sem parar há mais de 24 horas, mas foi no norte do estado que uma pessoa morreu esmagada por uma sequoia em seu jardim em Yuba City, segundo as autoridades locais.

"Esta é uma tempestade grave com impactos perigosos e potencialmente mortais", disse o governador Gavin Newsom, que declarou estado de emergência para oito condados no sul da Califórnia.