Tempestades deixam um morto e milhares sem energia na Califórnia

No norte do estado, um homem morreu quando uma sequoia caiu sobre ele no quintal de sua casa, segundo a polícia da cidade de Yuba, perto de Sacramento.

"Esta é uma tempestade grave com impactos perigosos e potencialmente mortais", disse o governador Gavin Newsom, que declarou estado de emergência para oito condados no sul da Califórnia.

Grandes áreas do estado da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, foram inundadas nesta segunda-feira (5), e centenas de milhares de pessoas ficaram sem energia depois de uma tempestade ter provocado fortes chuvas e forçado as autoridades a declararem estado de emergência.

De acordo com o rastreador de energia PowerOutage.us, cerca de 700.000 clientes ficaram sem energia na manhã desta segunda-feira.

O site aeronáutico Flightaware.com indicou que dezenas de voos dentro e fora do aeroporto de Los Angeles foram atrasados ou cancelados.

De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês), a previsão é de que caiam de 13 a 20 centímetros em Los Angeles nesta segunda-feira, elevando a quantidade total de chuva nas últimas 48 horas para 35 centímetros.

"As condições cada vez mais saturadas e as enchentes já presentes serão ainda mais agravadas por estas chuvas adicionais, dando continuidade à ameaça de inundações repentinas, urbanas e de riachos, que ameaçam a vida e são localmente catastróficas, assim como uma ameaça de fluxos de detritos e deslizamentos de terra", de acordo com a previsão do NWS na manhã desta segunda-feira.

A agência já havia emitido um alerta sobre "um forte sistema de tempestades no Pacífico que traria inundações perigosas e impactantes, nevascas, ventos, inundações costeiras e ondas fortes para a Califórnia".

Com rajadas de 96 km por hora ou mais, a tempestade faz parte do chamado "Pineapple Express" (Expresso Abacaxi, em tradução livre), fenômeno climático que tem origem no arquipélago havaiano perto de onde chega a umidade tropical.