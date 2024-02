Senado dos EUA apresenta acordo sobre migração e auxílio militar a países aliados

O Senado dos Estados Unidos apresentou neste domingo, 4, o texto de um acordo de US$ 118 bilhões que combina o endurecimento da política migratória com o auxílio militar à Ucrânia, a Israel e a outros países aliados. A proposta dos senadores pode ser a última chance do presidente do país, Joe Biden, enviar ajuda à Ucrânia na guerra contra a Rússia. O pacote prevê o envio de US$ 60 bilhões aos ucranianos.

O texto ainda direciona US$ 14 bilhões em ajuda militar para Israel e US$ 5 bilhões para aliados dos americanos na Ásia. Também está prevista assistência humanitária a civis na Ucrânia e na Faixa de Gaza. Apesar do acordo no Senado, a aprovação do pacote não está garantida, já que ainda há resistências entre parlamentares republicanos. Fonte: Associated Press.