Rússia detém 3 pessoas que queriam atentar contra responsável pró-russo na Crimeia

O serviço de segurança da Rússia anunciou, nesta segunda-feira (5), a prisão de três pessoas que queriam cometer um atentado com um carro-bomba contra um responsável pró-russo na península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

"Os agentes do FSB prenderam um grupo de pessoas [...] que, sob as instruções do SBU [serviço secreto ucraniano], se dispunham a fazer explodir um carro de propriedade de um dos responsáveis das autoridades da Crimeia em Simferopol", indicou o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB, na sigla em russo) em comunicado.

As prisões de pessoas acusadas de preparar ataques ou atos de sabotagem em nome de Kiev se multiplicaram desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.