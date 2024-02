Roma goleia Cagliari (4-0) em sua terceira vitória consecutiva no Italiano

Antes de enfrentar a líder Inter de Milão, a Roma goleou o Cagliari (4-0) em casa nesta segunda-feira (5) no jogo que encerrou a 23ª rodada da Serie A, com dois gols de Paulo Dybala na terceira vitória consecutiva do time 'giallorosso'.

Com 38 pontos, os romanos continuam na quinta posição do campeonato italiano, um atrás da Atalanta, quarta colocada e última equipe na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Desde que substituiu o demitido José Mourinho, em meados de janeiro, o técnico da Roma, Daniele de Rossi, teve um início perfeito com 9 pontos em 9 possíveis, seguindo o ritmo da Atalanta, que também conseguiu três triunfos seguidos.