Rei Charles III sofre de câncer, detectado após operação na próstata

Após receber a notícia, o príncipe Harry, que vive nos Estados Unidos com sua esposa, a ex-atriz Meghan Markle, e os filhos, conversou com seu pai e o visitará no Reino Unido nos próximos dias, indicou a agência de imprensa britânica PA, citando uma fonte próxima ao duque de Sussex.

A má notícia chega somente nove meses depois da cerimônia de coroação de Charles III em 6 de maio, a primeira para um monarca britânico em 70 anos. E soma-se a uma série de problemas de saúde na família real, incluindo uma misteriosa operação abdominal de Kate Middleton, esposa do príncipe herdeiro William, e um câncer de Sara Ferguson, ex-mulher do irmão de Charles III, Andrew.

Diante do sigilo que cercou a hospitalização de sua nora, a casa real decidiu fornecer detalhes sobre a condição do rei para incentivar os homens a fazerem exames, quando a monarquia geralmente não fornece muitos detalhes clínicos.

A iniciativa teve sucesso, com um aumento significativo nas visitas à página dedicada a essa condição no site do NHS, o serviço público de saúde britânico.

A transparência com os detalhes da saúde do rei representa uma clara ruptura com o passado.

A causa anunciada da morte de Elizabeth II em setembro de 2022, aos 96 anos, foi a velhice, embora um biógrafo real tenha afirmado que ela tinha câncer de medula óssea.

Ao pai de Elizabeth II, o rei George VI, fumante assíduo, foi retirado um pulmão em setembro de 1951, sem que isso fosse divulgado. Ele nunca se recuperou, morrendo em fevereiro de 1952, e com o tempo foi revelado que ele tinha câncer de pulmão.

Esses problemas de saúde do rei podem trazer de volta a discussão sobre a possibilidade de uma abdicação, que já ecoou após a recente decisão da rainha Margrethe II da Dinamarca, que passou a coroa para seu filho Frederico.

Além disso, o filho mais velho de Charles, de 41 anos, é muito mais popular do que ele. O príncipe William é o mais popular entre os membros da família real britânica, com 68% de opiniões favoráveis, segundo uma recente pesquisa da YouGov, ficando logo à frente de sua tia, a princesa Anne, com 67%, e de sua esposa Kate, com 63%.

O rei aparece nessa pesquisa em sexto lugar, com 51%.

