Presidente argentino viaja para Israel, Itália e Vaticano

O presidente argentino, Javier Milei, partirá nesta segunda-feira (5) em uma viagem, cujo primeiro destino será Israel, onde se reunirá com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e que incluirá uma audiência com o papa Francisco no Vaticano.

Após sua visita à Santa Sé, o ultraliberal Milei se reunirá em Roma com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

O presidente partirá de Buenos Aires em voo comercial. Ele viaja acompanhado da chanceler Diana Mondino, de sua irmã e secretária-geral da Presidência, Karina Milei, e do rabino Axel Wahnish, designado embaixador argentino em Israel.