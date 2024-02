Petróleo volta a subir em meio a tensões no Oriente Médio

Os preços do petróleo voltaram a subir ao final do pregão desta segunda-feira (5) com o contexto de agravamento da situação no Oriente Médio e perturbações na capacidade produtiva da Rússia.

A cotação do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em abril, avançou 0,85%, para 77,99 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano para entrega em março, subiu 0,69%, para 72,78 dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O dia foi volátil, com o WTI cedendo até 1,20%, antes de se recuperar.