Após mais de 12 meses em prisão provisória, Daniel Alves será julgado em Barcelona a partir da próxima segunda-feira (5), acusado de ter estuprado uma mulher em uma boate da cidade, pelo qual o Ministério Público pede nove anos de prisão.

(Brasil fbl Espanha polícia, 609 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

=== EL SALVADOR ELEIÇÕES ===

SAN SALVADOR:

Bukele se declara reeleito em El Salvador com uma oposição 'pulverizada'

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmou neste domingo (5) que foi reeleito com mais de 85% dos votos, e disse ter pulverizado a oposição ao conquistar quase a totalidade do Congresso, graças a sua polêmia "guerra" contra as gangues.

(eleições governo ElSalvador justiça política parlamento economia crime, 741 palavras, já transmitida)

SAN SALVADOR:

Economia, o próximo desafio para Bukele depois da segurança

Os salvadorenhos renovaram a confiança em Nayib Bukele, que proclamou a sua reeleição nas eleições de domingo, com base no sucesso da sua "guerra" contra as gangues. Mas os analistas acreditam que as dificuldades econômicas predizem o fim da lua-de-mel.

(ElSalvador eleições política economia, a ser transmitida)

SAN SALVADOR:

Bukele, o presidente que mudou El Salvador

O presidente salvadorenho Nayib Bukele não se importa que o considerem autoritário e violador de direitos humanos. No auge da popularidade, se descreve como "ditador cool" que transformou e resgatou um país aterrorizado por gangues.

(eleições ElSalvador política, 707 palavras, Reenvio, já transmitida)

=== CHILE INCÊNDIOS ===

SANTIAGO:

Incêndios florestais sem trégua deixam mais de 110 mortos no Chile

Pelo terceiro dia, o Chile combate os incêndios florestais mais mortais de sua história recente, com vários pontos em chamas na região de Valparaíso, onde foram registradas pelo menos 112 mortes, e mais de 100 pessoas continuam desaparecidas em zonas devastadas pelo fogo.

(clima meio-ambiente meteorologia Chile, 641 palavras, já transmitida)

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Blinken faz nova visita ao Oriente Médio, em busca de uma trégua em Gaza

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, inicia nesta segunda-feira (5) uma nova viagem pelo Oriente Médio em busca de uma trégua na guerra entre Israel e o Hamas, que mantêm intensos combates no sul da Faixa de Gaza.

(EUA conflito Palestinos diplomacia refugiados política saúde Israel, 798 palavras, já transmitida)

JERUSALÉM:

Árabes israelenses que deixaram Gaza relatam viagem 'assustadora'

Fátima, uma árabe israelense casada com um palestino da Faixa de Gaza, fugiu dos bombardeios de Israel em uma viagem perigosa por ruas desertas e devastadas que nunca esquecerá.

(conflito Palestinos refugiados Israel minoria direito, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LAS VEGAS:

Latinos, um bloco eleitoral que começa a mudar de lado nos EUA

Antonio Muñoz, um ex-policial que se tornou dono de uma taqueria, sente os ventos políticos mudarem em seu estado natal, Nevada, onde parte da comunidade latina, tradicionalmente democrata, começa a se inclinar para o lado republicano neste ano de eleição presidencial.

(EUA eleições voto latinos, a ser transmitida)

MIAMI, Estados Unidos:

Félix Maradiaga, ex-candidato presidencial: 'Nicarágua é uma Coreia do Norte tropicalizada'

Há menos de três anos ele era candidato à presidência da Nicarágua, mas o governo de Daniel Ortega o prendeu durante 611 dias, despojou-o da sua nacionalidade e deportou-o para os Estados Unidos há um ano, juntamente com mais de 200 opositores.

(Nicarágua EUA dissidência prisioneiros política justiça asilo, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Taylor Swift faz história em um Grammy dominado pelas mulheres

Taylor Swift fez história no domingo (4) em Los Angeles ao ganhar o quarto Grammy de sua carreira com a categoria Álbum do Ano, com o seu álbum "Midnights", em uma cerimônia protagonizada pelas mulheres.

(EUA sociedade música entretenimento prêmio gente Grammy, 618 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Taylor Swift, a divindade pop que quebra recordes, faz dinheiro e domina as manchetes

Taylor Swift está em toda parte, seu trabalho artístico é prolífico, sua turnê é uma mina de ouro, cada piscar de olhos é uma manchete. Quase duas décadas após o início de sua carreira, sua estrela não para de brilhar.

(EUA Entretenimento Swift prêmio Grammys, 484 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Momentos mais memoráveis dos Grammy

Da aparição surpresa de Céline Dion aos comentários ressentidos do rapper Jay-Z, estes foram alguns dos momentos mais memoráveis da 66ª edição dos prêmios Grammy entregues no domingo (4).

(EUA música lazer prêmio gente Grammys, 732 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com