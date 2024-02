Papa Francisco receberá Milei no Vaticano em 12 de fevereiro

O papa Francisco receberá seu compatriota, o presidente argentino Javier Milei, no Vaticano no dia 12 de fevereiro, anunciou a Santa Sé nesta segunda-feira (5), no que será o primeiro encontro entre ambos.

O mandatário ultraliberal que no passado proferiu insultos ao pontífice também assistirá à canonização de Mama Antula, que se tornará a primeira santa argentina, no domingo (11), na Basílica de São Pedro.

Em seu primeiro encontro com Francisco, Milei deverá reforçar o convite para que o papa visite a Argentina, algo que não faz desde que foi eleito em março de 2013.