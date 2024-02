ONU teme nova escalada de tensões no Oriente Médio

Uma representante da ONU pediu nesta segunda-feira (5) "a todas as partes" que evitem uma nova escalada de tensões no Oriente Médio, durante uma reunião do Conselho de Segurança em que China e Rússia acusaram os Estados Unidos de alimentar as desavenças.

"Insto o Conselho de Segurança a continuar cooperando ativamente com todas as partes para evitar uma nova escalada e agravamento das tensões que minam a paz e a segurança regionais", declarou Rosemary DiCarlo, secretária-geral adjunta da ONU para Assuntos Políticos, em uma reunião para analisar os bombardeios de retaliação dos Estados Unidos contra alvos pró-iranianos no Iraque e na Síria.

"Reitero o apelo do secretário-geral a todas as partes para se afastarem do precipício e considerarem os custos humanos e econômicos insustentáveis de um possível conflito regional", insistiu, sem acusar ninguém em particular.