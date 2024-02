Novo museu imersivo em Tóquio tem cascatas de luzes e chuva de estrelas

O coletivo artístico japonês teamLab inaugurará na sexta-feira uma nova mostra digital imersiva, com efeitos de cascatas de luzes, chuva de estrelas e mar de flores, situada no maior arranha-céu do Japão.

No autêntico labirinto, criado no complexo de Azabudai Hills, de 330 metros de altura, há mais de cinquenta instalações interativas.

"Nosso objetivo é chegar às pessoas para que reflitam sobre a vida e o mundo de uma forma mais positiva", explica à AFP Toshiyuki Inoko, diretor do teamLab.