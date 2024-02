Manchester City vence Brentford (3-1) de virada e se aproxima do líder Liverpool

Um hat-trick de Phil Foden colocou o Manchester City a dois pontos do líder Liverpool, nesta segunda-feira (5) na visita ao Brentford (3-1) no jogo que encerrou a 23ª rodada, uma quinta vitória seguida que alimenta as esperanças dos 'Citizens', que têm um jogo a menos.

O time campeão das últimas três edições da Premier League soma 49 pontos, os mesmos do Arsenal (3º), que derrotou o Liverpool (1º, 51 pontos) no domingo, mas tem um jogo pendente para disputar no dia 20 de fevereiro, novamente contra o Brentford, um cartucho a mais que seus rivais na luta pelo título.

Em seu estádio, os 'Bees' ('Abelhas') marcaram primeiro por meio de seu jogador em melhor fase, o francês Neal Maupay, que aproveitou um tiro de meta do goleiro Mark Flekken nas costas da defesa, avançou em velocidade e chutou para o fundo da rede na saída de Ederson (21').