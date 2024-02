Lisandro Martínez vai desfalcar Manchester United por 'pelo menos 8 semanas'

O zagueiro argentino do Manchester United, Lisandro Martínez, que havia voltado de lesão, ficará novamente indisponível durante "pelo menos oito semanas" depois de ter lesionado o joelho no domingo, anunciou o seu clube nesta segunda-feira (5).

O jogador de 26 anos sofreu uma contusão no "ligamento colateral medial do joelho" durante a vitória de sua equipe sobre o West Ham, no domingo, e inicialmente ficará ausente "por pelo menos oito semanas", escreveram os 'Red Devils' em sua página na internet.

"Todos desejamos a 'Licha' uma rápida recuperação e esperamos vê-lo de volta aos gramados no final da temporada", acrescenta o clube.