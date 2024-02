Libertadores-2024 começa com os favoritos de sempre

Com partidas em Valencia, Cochabamba e Quito, a Copa Libertadores de 2024 buscará um novo campeão entre os 47 clubes participantes a partir desta terça-feira (6), com 155 jogos até coroar o sucessor do Fluminense no final de novembro. A Libertadores, que não terá mudanças em relação ao formato da competição do ano passado, começará com uma primeira fase (eliminatória) em que seis equipes lutarão por três vagas de acesso à fase 2, onde já estão 13 cabeças de chave. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A primeira fase será aberta na noite desta terça, na cidade venezuelana de Valencia, entre Academia Puerto Cabello e o uruguaio Defensor Sporting.

Um dia depois, o boliviano Aurora receberá o Melgar, do Peru, em Cochabamba, enquanto o Aucas jogará em casa contra o paraguaio Nacional, em Quito, na quinta-feira. As partidas de volta estão marcadas para a próxima semana deste mês. A fase 2, com 16 times distribuídos em 8 chaves, será disputada entre os dias 20 e 29 de fevereiro, enquanto a fase 3, em que os 8 times vencedores da rodada anterior brigarão por quatro vagas para os grupos, vai de 6 a 13 de março. Os quatro times perdedores da fase 3 se classificarão diretamente para a fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2022, segundo torneio de clubes mais importante da Conmebol, que começa no dia 5 de março. A fase de grupos (8 chaves de quatro equipes) da Libertadores será sorteada em Luque - cidade vizinha a Assunção - em uma data de março a ser divulgada pela Conmebol. De acordo com o calendário da entidade que comanda o futebol sul-americano, essa fase terá início no dia 2 de abril e término em 30 de maio.

Play

O Brasil, com oito equipes (sete vagas atribuídas e o atual campeão da Libertadores) e a Argentina, com seis, são os países com mais representantes. Revendo a história, as apostas pelo título da 65ª edição do principal torneio de clubes da Conmebol apontam mais uma vez, como de costume, para os principais times das duas potências sul-americanas.

Não à toa, argentinos e brasileiros mantêm a supremacia absoluta na competição, inaugurada em 1960. Somando times dos dois países, venceram 48 das 64 edições da competição. Além disso, os últimos 30 campeões foram distribuídos entre clubes desses países, com apenas quatro exceções: o colombiano Atlético Nacional em 2016, a LDU do Equador em 2008, o colombiano Once Caldas em 2004 e o Olimpia do Paraguai em 2002. Na ausência do Boca Juniors, que conquistou seis títulos, River Plate e Estudiantes de La Plata são os principais times argentinos na competição e almejam a conquista da tão sonhada quinta Copa nesta edição.