Leverkusen e Stuttgart lutam por vaga nas semifinais da Copa da Alemanha

Nesta temporada, e levando em conta torneios nacionais como a competição continental europeia, somente quatro equipes conseguiram empatar com o Leverkusen do técnico Xabi Alonso: Bayern de Munique (2-2), Borussia Dortmund (1-1), Stuttgart (1-1) e o 'Gladbach' (0-0).

Mas para manter todas as frentes abertas, o Bayer precisa vencer o Stuttgart, que depois de duas derrotas na estreia em 2024 se reencontrou com a vitória contra o Leipzig (5-2) e em sua visita ao Freiburg (3-1), apesar da ausência do seu centroavante guineense Serhou Guirassy, eliminado nas quartas de final da Copa Africana de Nações, na sexta-feira, pela República Democrática do Congo.

Depois de eliminar o Bayern de Munique para surpresa geral nos 16-avos de final (2-1) e o Eintracht Frankfurt nas oitavas de final (2-0), o modesto Saarbrücken, da terceira divisão, recebe na quarta-feira (7) um outro time da Bundesliga, o Borussia Mönchengladbach.

Na temporada 2019-2020, o Saarbrücken já ganhou as manchetes ao ser o primeiro clube da quarta divisão a chegar às semifinais da Copa da Alemanha.

O clube do estado do Sarre perdeu na ocasião por 3 a 0 para o Leverkusen, depois de ter eliminado três clubes da elite (Frankfurt nos 32-avos, Colonia nos 16-avos e Fortuna Düsseldorf nas quartas de final).

Já são conhecidos os dois primeiros semifinalistas: Fortuna Düsseldorf e Kaiserslautern.