Israel diz que líder do Hamas em Gaza vai de 'esconderijo em esconderijo'

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou, nesta segunda-feira (5), que o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinuar, vai "de esconderijo em esconderijo" e "não pode se comunicar" com seu entorno.

"Os dirigentes do Hamas, com Yahya Sinuar à frente, estão fugindo. Sinuar vai de esconderijo em esconderijo, é incapaz de se comunicar com seu entorno", disse Gallant em uma sessão informativa televisionada, afirmando que o líder islamista não está mais no comando de suas forças porque se ocupa de "sua sobrevivência pessoal".

myl-jd/hgs/pc/mvv/rpr