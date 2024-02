Irã inicia construção de novo reator nuclear

O Irã afirmou nesta segunda-feira (5) que iniciou a construção de um novo reator nuclear em Isfahan, dias depois de anunciar que estava erguendo um complexo de usina nuclear no sul.

"Hoje começou o processo de lançamento de cimento para as fundações do reator no sítio de Isfahan", declarou o diretor da Organização de Energia Atômica do Irã, Mohammad Eslami, segundo a agência estatal de notícias IRNA.

O centro de investigação nuclear de Isfahan, no centro do Irã, já abriga três reatores.