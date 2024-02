Funcionários da ocupação russa morreram no bombardeio de uma padaria na Ucrânia

Pelo menos três responsáveis da ocupação russa estão entre as vítimas do bombardeio atribuído ao Exército ucraniano contra uma padaria em Lysychansk, cidade no leste da Ucrânia ocupada pela Rússia, informaram as autoridades regionais designadas por Moscou nesta segunda-feira (5).

Pouco antes, o Kremlin classificou o bombardeio, no qual pelo menos 28 pessoas morreram, segundo equipes de resgate locais, como um "ato terrorista monstruoso".

"O ministro de Situações de Emergência da República Popular de Luhansk, coronel Alexei Poteleshenko, morreu no brutal bombardeio da padaria", disse o governador regional, Leonid Paschnik, no Telegram.