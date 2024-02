França prepara homenagem para membros estrangeiros da Resistência 80 anos depois

Seu número é inestimável, assim como sua coragem. Milhares de estrangeiros que se juntaram à Resistência, entre os quais judeus poloneses, comunistas armênios e republicanos espanhóis, arriscaram a própria vida para libertar do jugo nazista a França, que os homenageará oitenta anos depois. No próximo 21 de fevereiro, os restos mortais do mais famoso membro estrangeiro da Resistência, o comunista armênio Missak Manouchian, vai entrar no templo francês dos "imortais", o Panteão de Paris, representando seus companheiros e companheiras de luta. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A 'panteonização' de Missak Manouchian se baseia em um símbolo porque permaneceu na memória do povo francês por muitas razões", explica Renée Poznanski, curadora da exposição "Estrangeiros na Resistência na França", em cartaz no Memorial da Shoah, em Paris.

A especialista as enumera: poeta, sobrevivente dos massacres de armênios em 1915 na Turquia atual - que cerca de 30 países consideram um genocídio -, membro-chave da Resistência em Paris, executado pelos alemães em 1944, aos 37 anos... No entanto, foi o chamado "Affiche rouge", um cartaz vermelho de propaganda nazista contra seu grupo, que imortalizou seu rosto e o de nove de seus companheiros, entre eles o "espanhol vermelho" Alfonso, o "judeu húngaro" Elek, o "comunista italiano" Fontanot e o "judeu polonês" Rayman. Mas, além de Manouchian, quem eram estes estrangeiros que acabaram lutando clandestinamente para libertar a França? A maioria era de "alemães e austríacos antinazistas, republicanos espanhóis que fugiram do franquismo, italianos antifascistas, poloneses que fugiam do antissemitismo, armênios, judeus do leste europeu e da Alemanha", explica o ministério da Defesa francês em um site memorial.

Mas, dos 2,2 milhões de estrangeiros que viviam então na França, segundo este site, "é impossível dar um número" daqueles que se engajaram na Resistência, afirma o historiador Denis Peschanski, outro curador da exposição do Memorial da Shoah. Parte deles tinha chegado à França então "exaurida" após a Primeira Guerra Mundial, que buscou em "todo el mundo" a "mão de obra" de que precisava, explica Peschanski, citando os poloneses ou o caso de Manouchian, que tinha um "passaporte Nansen" para refugiados apátridas. Mas a esta imigração econômica, à qual o crack de 1929 põe fim, se somarão pessoas que fugiam de perseguições antissemitas e anticomunistas na Europa, assim como os refugiados e os brigadistas internacionais da Guerra Civil Espanhola.

"Este será o caldo de cultura da Resistência" estrangeira, afirma o especialista. Ela tomará várias formas: milhares de espanhóis se organizaram de "forma autônoma" no sudoeste, também houve grupos italianos no sudeste e outros integraram as unidades urbanas comunistas dos FTP-MOI (algo como Franco-atiradores e Partisans - Mão de Obra Imigrante).