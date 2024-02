FIA propõe mudança no formato dos fins de semana da F1 com corridas sprint

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que comanda o Mundial de Fórmula 1, propôs uma mudança no formato dos finais de semana que recebem as corridas de velocidade (sprint), nesta segunda-feira (5) em sua Comissão de F1.

De acordo com a proposta, os treinos livres de sexta-feira serão seguidos da classificação para o sprint, enquanto no ano passado era a classificação para o Grande Prêmio de domingo, que acontecia no primeiro dia do fim de semana.

O sábado, que era 100% dedicado à corrida sprint (classificação e depois corrida), será a partir de agora composto pela corrida sprint e depois pela classificação para o GP prevista para o dia seguinte.