EUA ataca cinco mísseis no Iêmen ligados aos rebeldes huthis

As forças americanas "conduziram um ataque de autodefesa contra um míssil de cruzeiro de ataque terrestre huthi" e, posteriormente, atingiram "quatro mísseis de cruzeiro antinavio, todos eles preparados para serem lançados no Mar Vermelho", informou o Comando (Centcom) nas redes sociais.

Os ataques aconteceram um dia depois de as forças americanas e britânicas terem lançado uma onda de ataques aéreos contra os rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, em resposta às suas persistentes ofensivas contra a navegação internacional.

As forças americanas lançaram bombardeios contra cinco mísseis ligados aos rebeldes huthis no Iêmen, um destinado a ataques terrestres, e os outros, para atingir navios, informou o Exército no domingo (4).

O Exército "identificou os mísseis em áreas do Iêmen controladas pelos huthis e determinou que representavam uma ameaça iminente para as embarcações da Marinha americana e para os navios mercantes da região", acrescentou o Centcom.

Os huthis começaram a atacar o transporte marítimo do Mar Vermelho em novembro, alegando ter como alvo navios ligados a Israel em apoio aos palestinos de Gaza, região devastada pela guerra entre israelenses e o grupo islamista Hamas.

As forças americanas e britânicas responderam com ataques contra os rebeldes, que, desde então, declararam que os interesses desses dois países também são alvos legítimos.

A revolta com a campanha devastadora de Israel em Gaza - deflagrada após um ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro - cresceu em todo o Oriente Médio. Esse contexto alimentou a violência envolvendo grupos apoiados pelo Irã no Líbano, no Iraque, na Síria e no Iêmen.

