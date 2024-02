Egito demite técnico Rui Vitoria após fracasso na Copa Africana

Enquanto isso, o ex-técnico do Al-Ahly, Mohamed Youssef, assumirá o comando dos 'Faraós', que foram eliminados da Copa Africana em uma emocionante disputa de pênaltis contra a República Democrática do Congo, nas oitavas de final.

A Federação Egípcia de Futebol (EFA) anunciou a demissão do seu treinador, o português Rui Vitória, após a eliminação na Copa Africana de Nações (CAN) na semana passada.

A derrota foi um duro golpe para o Egito - o maior campeão do torneio com sete títulos na história -, que viajou para a Costa do Marfim com o objetivo de conquistar sua primeira Copa Africana desde 2010, mas não pôde contar com seu astro Mohamed Salah devido a uma lesão que sofreu na segunda partida da fase de grupos.

bha/smr/pm/aam/aa