Economia é o próximo desafio para Bukele após a segurança

Os salvadorenhos renovaram sua confiança em Nayib Bukele, que anunciou sua reeleição na votação de domingo (4), apoiada pelo sucesso de sua "guerra" contra as gangues. Analistas acreditam, no entanto, que as dificuldades econômicas podem acabar com essa lua de mel.

"Seu segundo governo será problemático porque não foram atendidas as expectativas das pessoas nem no econômico nem no social. As tendências (econômicas) não são boas para ele", disse à AFP o economista independente salvadorenho César Villalona.

Bukele é, segundo as pesquisas, o presidente mais popular da América Latina, graças à repressão às gangues que transformou um dos países mais violentos do mundo em um muito mais seguro. Mas pode ser que isso não seja suficiente para que os salvadorenhos mantenham a carta branca a Bukele em matéria de economia.