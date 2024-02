Djokovic, Alcaraz e Medvedev se mantêm no pódio do ranking da ATP

O sérvio Novak Djokovic, o espanhol Carlos Alcaraz e o russo Daniil Medvedev ocupam as três primeiras posições do ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira (5), na qual não há alterações nas 20 primeiras posições.

Em uma semana sem muita atividade, atrás do pódio aparece o italiano Jannik Sinner, vencedor do Aberto da Austrália há oito dias, seguido do russo Andrey Rublev (5º) e do alemão Alexander Zverev (6º).

O primeiro sul-americano da lista continua sendo o chileno Nicolás Jarry, na 20ª posição.