Comunicado do Business Wire :TauRx Pharmaceuticals Ltd.

A TauRx Pharmaceuticals Ltd., líder global em pesquisa baseada em Tau na doença de Alzheimer (DA), anunciou hoje que a empresa apresentará os dados de 24 meses de seu estudo LUCIDITY de Fase III do mesilato de hidrometiltionina (HMTM) na próxima Conferência AD/PD? 2024 sobre Doenças de Alzheimer e de Parkinson, de 5 a 9 de março de 2024, em Lisboa, Portugal.

A TauRx iniciou o envolvimento regulatório no Reino Unido e nos EUA para a aprovação do produto pretendida. Outros territórios seguirão segundo os planos para a comercialização em larga escala do HMTM.

O HMTM foi concebido para intervenção precoce visando modificar a doença, desacelerando a progressão da DA. Se aprovado, o HMTM será o primeiro tratamento oral anti-tau com um perfil de segurança consistente que requer testes e monitoramento mínimo. Esse perfil simplificado promoverá acessibilidade e acessibilidade para as pessoas que vivem com Alzheimer.

"Acreditamos que a apresentação e a discussão desses dados representam um passo importante em nossa missão de levar às pessoas que vivem com Alzheimer e seus entes queridos um tratamento oral seguro e eficaz ao qual elas poderão ter acesso", disse o Professor Claude Wischik. "A doença de Alzheimer é um problema global, que afeta milhões de pessoas de alguma forma em algum momento, e estamos determinados a ajudar as pessoas afetadas por essa doença."

O Professor Claude Wischik, cofundador, CEO e presidente-executivo da TauRx, apresentará dados, incluindo detalhes da fase final de 12 meses do estudo, indicando a manutenção de sujeitos com comprometimento cognitivo leve devido à doença de Alzheimer nos escores cognitivos iniciais. Um painel, moderado pelo Dr. Serge Gauthier e incluindo o Professor Henrik Zetterberg, o Professor Alistair Burns e o Dr. David Watson, discutirá a relevância desses dados e o impacto potencial do HMTM nas pessoas que vivem com Alzheimer.

Por meio de programas de pesquisa dedicados, entende-se que determinados fatores relacionados à idade levam ao desdobramento e à agregação das proteínas tau e à formação subsequente de emaranhados tau na doença de Alzheimer. A agregação patológica da proteína tau interrompe e danifica a função neuronal. O processo começa muitos anos antes do aparecimento dos sintomas de demência. Foi comprovado que a patologia tau se correlaciona com o declínio clínico (perda de memória e capacidade de cuidar de si mesmo) comumente observado em pessoas com Alzheimer, estabelecendo-a como um alvo importante para o tratamento. O HMTM é principalmente um inibidor da agregação tau, que atravessa com eficácia a barreira hematoencefálica para atingir a fonte desse processo prejudicial. Sua ação farmacológica secundária é sintomática, pois aumenta os níveis de acetilcolina em partes do cérebro essenciais para as funções de memória.

A TauRx foi fundada em 2002 em Singapura, com instalações e operações de pesquisa primária em Aberdeen, no Reino Unido. A empresa dedicou as duas últimas décadas ao desenvolvimento de tratamentos e diagnósticos para a doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas decorrentes da agregação patológica da tau e de outras proteínas.

A doença de Alzheimer é uma das principais causas de incapacidade e morte no mundo e é um dos mais importantes problemas de saúde pública global. A TauRx contribuirá para atender a essa necessidade não atendida com os dados do LUCIDITY e com a busca de aprovações regulatórias, de acordo com seus planos gerais de disponibilizar o HMTM para pessoas com Alzheimer. Pesquisas futuras estão planejadas para outras doenças neurodegenerativas relacionadas. https://taurx.com/

