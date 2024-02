Comunicado do Business Wire :Security Compass

"A aquisição da Kontra representa um marco significativo em nossa jornada rumo à criação de um mundo onde possamos confiar na tecnologia. A abordagem exclusiva da Kontra para Application Security Training, combinado com nossas soluções existentes, aumenta muito nossa capacidade de oferecer treinamento completo e envolvente em segurança de aplicativos. Esta aquisição está alinhada com nosso foco em treinamento pertinente à segurança de aplicativos para desenvolvedores. Ele enriquece nosso portfólio de treinamento contextual sob medida e nossos pacotes Secure Software Practitioner, em parceria com a ISC2", disse Rohit Sethi, Diretor Executivo da Security Compass.

Security Compass, a Security by Design Company, anuncia hoje a aquisição do provedor de software de treinamento em segurança de aplicativos, Kontra da ThriveDX. A aquisição marca uma etapa essencial na missão contínua da Security Compass de capacitar as empresas com soluções de segurança de aplicativos centradas em um enfoque Security by Design.

Gyan Chawdhary, fundador da Kontra, também expressou seu entusiasmo por este novo capítulo do produto. "Quando fundei o Kontra, o alvo era desenvolver uma nova forma para os desenvolvedores aprenderem sobre segurança de aplicativos", disse Chawdhary. "Unir forças com a Security Compass acelera nossa visão, combinando nossa experiência em treinamento interativo com seu alcance mundial, clientes de destaque e soluções de segurança de aplicativos. É uma sinergia perfeita para avançar na educação em segurança cibernética de desenvolvedores."

Esta aquisição reforça o compromisso contínuo da Security Compass em oferecer soluções de treinamento em segurança cibernética de alto nível. A Kontra, conhecida por laboratórios de treinamento prático e pela melhor experiência de desenvolvedor de sua classe, complementa as ofertas existentes da Security Compass, incluindo treinamento em segurança de aplicativos, SD Elements, e treinamento sob medida. Os clientes da Security Compass e da Kontra podem esperar um conjunto ampliado de opções de treinamento adaptadas a uma ampla gama de preferências e necessidades de aprendizagem.

Sobre a Security CompassSecurity Compass, a Security by Design Company, é líder em oferecer soluções de segurança cibernética, permitindo que as organizações mudem para a esquerda e criem aplicativos seguros pelo design, integrados diretamente com ferramentas e fluxos de trabalho DevSecOps existentes. Sua solução de formulação de ameaças, conformidade e requisitos de segurança automatizados, elementos SD e soluções de treinamento em segurança de aplicativos ajudam as organizações a lançar software seguro e compatível no mercado com rapidez em escala empresarial. A Security Compass é pioneira no mercado de segurança de aplicativos e provedora confiável de soluções para organizações financeiras e tecnológicas de liderança, o Departamento de Defesa dos EUA, agências de governo e marcas internacionais renomadas em diversos setores. A empresa tem sede em Toronto, com escritórios nos EUA e no Reino Unido. Para mais informação, acesse www.securitycompass.com.

Sobre a ThriveDXA ThriveDX é líder mundial em treinamento em segurança cibernética e desenvolvimento de força de trabalho, solucionando a escassez de talentos cibernéticos e preenchendo a lacuna de habilidades, ao requalificar a força de trabalho e recapacitar o setor. Oferecemos soluções completas de segurança de fator humano, incluindo acampamentos profissionais de treinamento em segurança cibernética, simulações de phishing e conscientização, capacitação em segurança de aplicativos e muito mais. Cooperamos com instituições acadêmicas, empresas e agências de governo de alto nível para atender milhões de alunos e milhares de organizações ao redor do mundo. A equipe ThriveDX é composta por especialistas cibernéticos com treinamento militar, veteranos do setor e instrutores experientes, unidos na missão de fechar a lacuna mundial de habilidades e talentos em segurança cibernética e estimular a diversidade, a equidade e a inclusão em todos os setores. Para mais informação, acesse https://thrivedx.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.