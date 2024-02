Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa de esportes PUMA irá equipar os atletas, treinadores e funcionários da República Árabe do Egito com uniformes esportivos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na sequência de um contrato com o Ministério Egípcio da Juventude e Esportes e o Comitê Olímpico Egípcio. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240205606552/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine PUMA will supply Egypt with athletic uniforms at the Olympic Games. PUMA team Egypt, pictured here, won the African Men's Handball Championship for the ninth time and qualified for the Olympic tournament. (Photo: Business Wire)

A PUMA tem uma história de sucesso no Egito, com parcerias a longo prazo, incluindo aquelas com a Associação Egípcia de Futebol, a Federação Egípcia de Handebol e outras equipes e atletas. Mais recentemente, a equipe PUMA do Egito venceu o Campeonato Africano de Handebol Masculino pela nona vez e se classificou para o torneio olímpico. "Para a PUMA, o contrato representa uma grande oportunidade de investir ainda mais nos esportes no Egito e reforçar nossa presença no país. O Egito tem uma paixão profundamente enraizada pelos esportes e um grande potencial econômico. Como empresa esportiva, estamos empolgados por investir em ambos", disse Johan Kuhlo, Diretor Geral de Distribuição na EEMEA. Como parte do contrato, a delegação egípcia irá usar produtos PUMA, incluindo roupas, calçados e acessórios durante os Jogos. Os mais recentes Jogos Olímpicos em Tóquio foram os de maior sucesso na história do Egito, com seis medalhas. "Na PUMA encontramos um parceiro perfeito que é tão apaixonado pelos esportes no Egito quanto nós. A PUMA já é bem conhecida pelos egípcios como um parceiro confiável para nossos times nacionais de futebol e handebol e estou orgulhoso de que a empresa agora também irá equipar nossa delegação olímpica para os próximos Jogos em Paris", disse o Prof. Dr. Ashraf Sobhy, Ministro Egípcio da Juventude e Esportes. PUMA A PUMA é uma das marcas esportivas de liderança mundial, elaborando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Durante 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura, ao criar produtos leves aos atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Coopera com designers e marcas renomadas para trazer influências esportivas à cultura de rua e à moda. O PUMA Group detém as marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas ao redor do mundo e tem sede em Herzogenaurach / Alemanha.

Contato Robert-Jan Bartunek Comunicações Corporativas da PUMA robert.bartunek@puma.com