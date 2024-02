Comunicado do Business Wire :NetApp

Clare Lansley (left), CIO of Aston Martin Aramco and George Kurian (right), CEO of NetApp, shake hands to celebrate their companies' partnership renewal. (Photo: Business Wire)

Os dados fornecem aos pilotos da Fórmula 1® e às suas equipes de suporte os insights de que precisam para tomar as decisões certas e otimizar o desempenho na corrida. Os dados alimentam simulações que ajudam as equipes a prever e responder a cenários que podem ocorrer durante uma corrida, como mudanças nas condições climáticas ou um pit stop não planejado. O uso de dados para entender o impacto dessas situações com antecedência permite que elas se adaptem em tempo real em uma corrida em que milissegundos são importantes. Sem esses insights, as equipes poderiam não tomar uma decisão sobre como reagir antes que a oportunidade passasse. Durante qualquer corrida, a equipe da Aston Martin Aramco coleta dados de centenas de sensores, incluindo estatísticas de desempenho em tempo real, como temperatura da pista, degradação dos pneus e aerodinâmica. O acesso instantâneo a esses dados, na pista e no Campus de Tecnologia AMR (AMRTC) de última geração da equipe, fornece à equipe os dados necessários para adaptar sua estratégia de corrida em tempo real. Como o compartilhamento de dados entre a pista e a sede da equipe desempenha um papel tão central no sucesso da equipe, o armazenamento e o gerenciamento de dados são uma função de missão crítica.

"Estamos felizes em renovar nossa parceria com a NetApp enquanto entramos em nossa quarta temporada juntos desde o retorno à Formula 1 em 2021", disse Clare Lansley, CIO da Aston Martin Aramco. "A NetApp esteve conosco durante toda essa jornada e é fundamental para nossas operações na pista e em nossa sede no AMRTC em Silverstone. Usamos dados para melhorar nosso desempenho e ir mais rápido, e o trabalho da NetApp com a equipe é vital para esse sucesso."

Ao aproveitar os dados armazenados e gerenciados pela NetApp, a equipe Aston Martin Aramco subiu ao pódio oito vezes, marcou 280 pontos e terminou em quinto no Campeonato de Construtores na temporada de Formula 1® de 2023. Ao ter a NetApp como sua Parceira Global de Infraestrutura de Dados, a equipe receberá apoio contínuo para seu armazenamento e análise de dados, incluindo:

-- Velocidade: A solução de centro de dados NetApp FlexPod® ajuda a equipe a acessar e armazenar instantaneamente enormes quantidades de dados, transferindo dados de maneira rápida e eficiente entre a pista, a sede da corrida e a fábrica para permitir decisões quase em tempo real que afetam a estratégia da corrida.

-- Confiabilidade: O NetApp® Cloud Volumes ONTAP® garante confiabilidade empresarial e operações contínuas em caso de falhas, para que os dados da equipe estejam sempre disponíveis quando necessário.

-- Observabilidade: O NetApp® Cloud Insights facilita para a equipe monitorar, solucionar problemas e otimizar todos os seus recursos e aplicativos, permitindo que ela adote e opere eficientemente novas tecnologias tanto localmente quanto na nuvem, fornecendo observabilidade total da pilha.