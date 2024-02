Comunicado do Business Wire :Komatsu

Komatsu's logo and branding will feature prominently on the 2024 Williams Racing livery, as well as the team's overalls and kit, during the upcoming Formula One season. (Photo: Business Wire)

O principal fabricante de equipamentos pesados, Komatsu, assinou um contrato plurianual com a Williams Racing para se tornar o principal parceiro da equipe britânica a partir do início da temporada de 2024 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA (F1).

A Komatsu foi um parceiro importante da Williams Racing na Fórmula 1 durante as décadas de 1980 e 1990, um período de grande sucesso para a equipe. As conquistas mais notáveis foram em 1996 e 1997, quando a Komatsu apoiou a Williams Racing nos campeonatos de construtores e pilotos com Damon Hill e Jacques Villeneuve, respectivamente. Visando o futuro, ambas as marcas estão animadas em fazer uso de sua história compartilhada à medida que iniciam uma nova era.

A Komatsu, com sede em Tóquio, lidera a inovação no setor de fabricação de equipamentos há mais de 100 anos. Como expressado na promessa de sua marca, "Agregando valor em conjunto", a empresa acredita que as parcerias de cooperação são o modo ideal de criar um impacto positivo duradouro.

As designações oficiais da Komatsu com a Williams Racing refletem o foco compartilhado das empresas em desenvolver a longo prazo engenharia, tecnologia e novas gerações de talentos: Parceiro Oficial STEM e de Início de Carreira, Parceiro Oficial de Esportes Eletrônicos e Parceiro Oficial de Máquinas de Construção. Estas áreas irão se sobrepor e se combinar dentro da parceria, à medida que a Komatsu se esforça por se envolver e se concentrar na próxima geração de inovadores através de eventos STEM valorizados pela plataforma de esportes eletrônicos da Williams Racing.

"A Komatsu e a Williams Racing compartilham valores em torno da inovação e do desenvolvimento de nosso pessoal", disse Hiroyuki Ogawa, Presidente e Diretor Executivo da Komatsu Ltd. "Mediante nossa parceria, esperamos agregar valor em conjunto, dentro e fora das pistas. Nossa parceria com a Williams Racing está alinhada com a missão da Komatsu de agregar valor mediante inovações de fabricação e tecnológicas para potencializar um futuro sustentável onde pessoas, empresas e nosso planeta possam prosperar juntos."

Um dos impulsionadores da parceria foi o alinhamento da visão que as duas marcas compartilham. As características incorporadas no DNA e nos valores da Komatsu, como tecnologia de ponta, qualidade excepcional e confiabilidade inabalável, são todas demonstradas pela Williams Racing no mais alto nível do automobilismo. Esta nova parceria cria uma base para a cooperação cruzada entre a Williams e a Komatsu no futuro, e esperamos trabalhar em conjunto em diversas disciplinas, sobretudo referentes ao desenvolvimento de nosso pessoal e à exploração de potenciais oportunidades no ecossistema de engenharia técnica.

James Vowles, Chefe da Equipe Williams Racing, disse: "A Williams Racing está muito satisfeita por reavivar nosso relacionamento com a Komatsu. Tivemos grande sucesso juntos no passado e a reunião é um passo significativo na missão a longo prazo da Williams Racing de retornar à frente do grid. Tanto a Williams como a Komatsu estão comprometidas em atrair e desenvolver os melhores jovens talentos na busca de nossas metas e estamos na expectativa de trabalhar em conjunto outra vez."