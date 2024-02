Comunicado do Business Wire :Jefferies Financial Group Inc.

A Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF) anunciou hoje que, em conformidade com sua estratégia de construir a principal empresa global independente de Banco de Investimento e Mercados de Capitais, a Jefferies concordou com a venda pela OpNet S.p.A (o provedor italiano de banda larga sem fio anteriormente conhecido como Linkem) de praticamente todas as operações da OpNet para a Wind Tre S.p.A., uma subsidiária da CK Hutchison Group Telecom Holdings Ltd. (CKHGT).

De acordo com os termos desse contrato de venda, a contraprestação será de EUR 485 milhões, sujeita a determinados ajustes, que consistirá em dinheiro em um montante suficiente para satisfazer toda a dívida financeira da OpNet, custos de transação e outras obrigações em dinheiro e aproximadamente EUR 225 milhões a serem pagos também em dinheiro ou, a critério da CKHGT, em notas de três anos emitidas pela CKHGT, que são semelhantes aos títulos de grau de investimento listados publicamente da CKHGT e são negociáveis. Além da contraprestação das notas da CKHGT, a OpNet manterá a participação majoritária em outras empresas de telecomunicações em operação, resultando em aproximadamente EUR 320 milhões em valor final para a Jefferies com essa transação, o que excede nosso valor contábil atual. Essa venda está sujeita a aprovações regulatórias e a previsão é que seja concluída no segundo ou terceiro trimestre de 2024.

Recentemente, a Jefferies concordou em vender a Foursight Capital LLC (uma empresa de financiamento de automóveis) para a One Main Holdings, Inc. (NYSE:OMF) e a Golden Queen (uma empresa de mineração de ouro e prata) para a Andean Precious Metals (TXV:APM).