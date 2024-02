Começa julgamento contra chefe político dos sérvios da Bósnia

O julgamento do chefe político dos sérvios da Bósnia, Milorad Dodik, acusado de rejeitar a autoridade do Alto Representante internacional que supervisiona os acordos de paz do país, começou nesta segunda-feira (5) depois de vários adiamentos.

Esse processo marca um possível ponto de inflexão para a Bósnia, já que põe à prova a capacidade do fragilizado governo central para fazer com que um destacado político que descumpriu abertamente os acordos de paz e as decisões judiciais preste contas.

Dodik, de 64 anos, foi acusado de "descumprir" as decisões do Alto Representante para o país, atualmente o diplomata alemão Christian Schmidt.