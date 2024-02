Cirurgião russo cura na Ucrânia as feridas da guerra

"É antes de tudo uma decisão moral, ética. Queremos fazer tudo que for possível para que a Ucrânia ganhe mais rápido", explica o cirurgião ortopédico em um hospital militar de Kiev.

Andrei Volna havia começado a perder a fé na Rússia antes de que os tanques russos entrassem na Ucrânia. Quando isso aconteceu, a desilusão do cirurgião superou o ponto de não retorno e o levou a fugir de seu país.

Essa noite, observa pela janela os clarões de um ataque de mísseis russos em Kiev e os compara a uma amostra da "discoteca do diabo".

Antes da guerra, esse médico contrário à política do Kremlin afirma que sofreu pressões para deixar seu emprego em uma clínica em 2016, após se pronunciar contra a anexação pela Rússia da península ucraniana da Crimeia.

Também afirma que ajudou aliados do opositor Alexei Navalny a provar que havia sido envenenado com o agente nervoso Novichok em 2020, embora não se defina com um de seus partidários.

Finalmente, decidiu abandonar Moscou quando alguns pacientes bem informados o advertiram que as autoridades queriam processá-lo em aplicação de leis que proíbem qualquer crítica à guerra.