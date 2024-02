China condena ex-presidente de banco à morte por corrupção

O ex-presidente do banco chinês China Merchants Bank, Tian Huiyu, foi condenado à pena de morte com sursis nesta segunda-feira (5), anunciou a televisão estatal CCTV, em meio a uma grande campanha anticorrupção do presidente Xi Jinping contra o setor financeiro.

As sentenças de morte deste tipo são geralmente comutadas para prisão perpétua após dois anos de prisão.

Tian Huiyu foi considerado culpado de aceitar subornos, abuso de poder em uma empresa pública, negociação com base em informações confidenciais, abuso de informações privilegiadas e vazamento de informações confidenciais durante décadas, informou a CCTV.