Chefe da ONU cria comitê independente para avaliar a UNRWA (declaração)

O secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou nesta segunda-feira (5) a criação de um comitê independente para avaliar a "neutralidade" da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) após acusações de Israel de que 12 dos seus trabalhadores participaram nos ataques do Hamas em 7 de outubro.

O comitê será liderado pela ex-chanceler francesa Catherine Colonna e trabalhará com o Instituto Raoul Wallenberg na Suécia, o Instituto Chr. Michelsen na Noruega e o Instituto Dinamarquês para os Direitos Humanos. Até o final de abril, deve apresentar ao secretário-geral um relatório com as conclusões, informou a organização em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

abd-af/mar/aa