Centenas vão às ruas na Sérvia contra indulto de condenados por assassinato de jornalista

Centenas de pessoas protestaram nas ruas da capital sérvia, Belgrado, nesta segunda-feira (5), contra uma decisão de recurso que absolve quatro ex-agentes dos serviços de Inteligência, condenados em primeira instância pelo homicídio, em 1999, de um jornalista muito crítico do governo.

Slavko Curuvija, proprietário e editor-chefe de dois jornais independentes, foi uma das vozes críticas mais influentes na Sérvia na década de 1990. Foi morto a tiros na frente de sua casa em Belgrado, em 11 de abril de 1999.

À época, a Sérvia estava sob as bombas da Otan, no âmbito de uma operação em resposta à brutal repressão que o regime de Milosevic exerceu contra a rebelião separatista dos albaneses do Kosovo.