Câncer de Charles III chega em momento difícil para a realeza britânica

A doença do monarca, de 75 anos, foi anunciada pelo Palácio de Buckingham para evitar especulações. O rei "iniciou hoje um programa de tratamento, durante o qual os médicos o aconselharam a adiar suas atividades públicas", informou a casa real. Ele "continuará se ocupando dos assuntos de Estado e das tarefas administrativas".

O anúncio do câncer de Charles III se soma a um começo de ano especialmente difícil para a família real britânica, após a cirurgia de Kate Middleton, que ficará em repouso pelo menos até a Semana Santa.

O palácio informou, então, que o rei não retomaria imediatamente seus compromissos, "para permitir um período de recuperação". O câncer foi descoberto durante a cirurgia.

O rei ficou internado no mesmo local que sua nora, Kate, 42 anos, princesa de Gales, submetida a uma cirurgia abdominal cujos detalhes não foram divulgados.

A princesa não é vista desde o Natal. Seu marido, o príncipe William, de 41 anos, herdeiro do trono, suspendeu suas atividades após a internação da mulher, em 16 de janeiro. Ele havia acabado de anunciar a retomada das mesmas quando foi divulgada a notícia do câncer do rei.

Sarah Ferguson, 64 anos, ex-mulher do príncipe Andrew, irmão de Charles III, anunciou no último dia 21 que sofria de câncer de pele. Seis meses antes, em junho de 2023, ela havia divulgado que estava com câncer de mama.