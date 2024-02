Califórnia entra em estado de emergência após grande tempestade

Grandes áreas do estado da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, foram inundadas nesta segunda-feira (5), e centenas de milhares de pessoas ficaram sem energia depois de uma tempestade ter provocado fortes chuvas e forçado as autoridades a declararem estado de emergência.

"Esta é uma tempestade grave com impactos perigosos e potencialmente mortais", disse o governador Gavin Newsom, que declarou estado de emergência para oito condados no sul da Califórnia.

As áreas afetadas incluem Los Angeles, os condados de Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego e Santa Bárbara.