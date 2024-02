Bukele consolida poder absoluto em El Salvador

Sem esperar o resultado oficial, Bukele anunciou sua vitória avassaladora com um recorde, não só pelo percentual obtido em sua reeleição, mas por 58 dos 60 assentos do Congresso, uma super maioria qualificada, graças à sua popular política de "mão de ferro" contra as gangues.

Embora ainda não tenha declarado o vencedor, nem oficializado o resultado, o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) informou em seu site que Bukele tem 1,98 milhão de votos - incluindo do exterior - de um total de 2,3 milhões de votos válidos, o que representa 85,2% dos votos, após a apuração de 70% das atas que contêm os votos.

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se autoproclamou reeleito nas eleições de domingo (5), consolidou um poder absoluto, sem oposição, nem contrapesos, apoiado em sua avassaladora popularidade, confirmada nas urnas com 85% dos votos.

Representantes de Estados Unidos, China, México, Equador e outros países latino-americanos cumprimentaram Bukele. No entanto, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, lembrou-lhe que seu país continuará priorizando "os direitos humanos".

Na guerra contra as gangues, El Salvador vive há dois anos sob estado de exceção, que já deixou 75 mil presos sem ordem judicial. Organizações de direitos humanos denunciam prisões arbitrárias, torturas e mortes nos presídios. Mais de 7.000 tiveram que ser soltos ao serem considerados inocentes.

"A maioria qualificada que o presidente terá no Congresso poderia normalizar as medidas drásticas que têm sido adotadas durante um longo estado de exceção", afirmou à AFP Gustavo Flores-Macías, acadêmico da Universidade de Cornell, com sede em Nova York.

Do balcão do Palácio Nacional, no centro histórico de San Salvador, diante de uma multidão de apoiadores que o ovacionavam, Bukele comemorou que será "a primeira vez que existe em um país um partido único em um sistema plenamente democrático".