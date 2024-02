Britânicos terão de trabalhar até 71 anos para manter Previdência, diz estudo

A idade de aposentadoria no Reino Unido deve ser elevada para 71 anos até 2050 para manter o equilíbrio no sistema público de pensões, conforme estudo divulgado nesta segunda-feira (5) pela filial britânica do Centro Internacional de Longevidade (ILCUK, na sigla em inglês).

"A maioria dos países com uma classificação elevada" no índice de envelhecimento saudável deste centro de pesquisa, como o Reino Unido, "tem uma população que envelhece rapidamente", o que significa que diminui a proporção de pessoas com idade ativa (de 15 a 64 anos) em comparação com pessoas mais velhas.

No Reino Unido, "a idade de aposentadoria deveria ser fixada em 70 ou 71 anos, em comparação com os atuais 66, para manter o 'status quo' do número de trabalhadores por aposentado" que recebe uma pensão do Estado, segundo este estudo.