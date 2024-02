Bombeiro que aparece com Bush em fotos do 11 de Setembro morre aos 91 anos

Fotos de 14 de setembro de 2001 mostram Robert "Bob" Beckwith, então com 69 anos e aposentado, ao lado de Bush no Marco Zero. O ex-presidente republicano publicou na rede social X que se sente orgulhoso de ter tido Bob ao seu lado naquele momento e "privilegiado por ter mantido contato" com ele ao longo dos anos.

O bombeiro de Nova York que ficou famoso ao aparecer em fotos icônicas ao lado do então presidente americano, George W. Bush, quando ele fazia sua primeira visita às ruínas do World Trade Center (WTC) após os atentados de 11 de setembro de 2001 morreu, aos 91 anos, informaram autoridades nesta segunda-feira (05).

"Essa foto icônica com o presidente Bush capturou um momento tão emocionante quanto comovente", declarou a comandante do Departamento de Bombeiros de Nova York (FDNY), Laura Kavanagh, ao anunciar a morte de Beckwith na noite de ontem.

Nascido em 1932, Beckwith foi bombeiro em Nova York de 1965 até se aposentar, em 1994. Em 2021, um fundo de indenização para as vítimas do 11 de Setembro calculou que haviam morrido mais pessoas de doenças relacionadas à destruição causada pelos atentados - incluindo câncer entre os socorristas que limparam o Marco Zero - do que no dia em que os mesmos ocorreram.

