Blinken volta ao Oriente Médio em busca de trégua em Gaza

Em sua quinta viagem à região desde outubro, Blinken chegou a Riade e também deve visitar Israel, Egito e Catar. O diplomata e o príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, discutiram a necessidade de "uma coordenação regional para alcançar um fim duradouro" do conflito em Gaza, segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, chegou à Arábia Saudita nesta segunda-feira (5) para um novo giro pelo Oriente Médio, em busca de uma trégua no conflito entre Israel e o Hamas, que travam combates intensos no sul da Faixa de Gaza.

O governo do Hamas relatou bombardeios israelenses no entorno de três hospitais em Khan Yunis, principal cidade do sul da Faixa, cercados por forças israelenses. Mais ao sul, Rafah, uma "panela de pressão de desespero", segundo a ONU, abriga mais da metade dos 2,4 milhões de habitantes do território deslocados pelos ataques de Israel.

O Exército israelense indicou que efetuou "ataques direcionados" nas zonas centrais e do norte da Faixa que mataram "dezenas de terroristas que armavam emboscadas" para os soldados em Khan Yunis.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que uma vitória de Israel em Gaza aplicaria "um golpe fatal" no movimento islamita e em outros grupos pró-Irã na região, como o Hezbollah libanês e os rebeldes huthis do Iêmen. Seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, garantiu que o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinuar, anda "de esconderijo em esconderijo" e já não comanda suas forças, porque se ocupa "da sua sobrevivência".

A guerra eclodiu após os ataques sem precedentes do Hamas em 7 de outubro contra Israel, que deixaram cerca de 1.160 mortos, a maioria civis, segundo um relatório da AFP baseado em números oficiais israelenses. Os milicianos islamitas também sequestraram cerca de 250 reféns e, segundo Israel, 132 permanecem em Gaza, incluindo pelo menos 27 que foram dados como mortos.