Banana é atirada em jogador no Peru e gera reações contra racismo no futebol do país

O Ministério da Cultura do Peru, clubes e jogadores de futebol condenaram nesta segunda-feira (5) o racismo nos estádios do país, depois de uma banana ter sido atirada na direção de um jogador do clube Cienciano durante um jogo do campeonato local da primeira divisão.

"Repudiamos e condenamos categoricamente o ato de discriminação dos torcedores do clube ADT (Asociación Deportiva Tarma), que desumanizam os cidadãos afrodescendentes devido à cor da pele, evidenciando assim a estigmatização dos membros do povo afro-peruano", afirmou o ministério em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A banana foi lançada por torcedores da arquibancada do estádio Unión Tarma, na cidade de mesmo nome, no atacante Aldair Rodríguez, no final do primeiro tempo da partida disputada no sábado.